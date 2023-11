L'azienda non riesce a contattarlo, trovato agonizzante da una pattuglia della Stradale in autostrada

Tragedia nel tratto misanese dell'autostrada A14, nella mattinata di mercoledì, dove un 45enne del pesarese ha perso la vita per un malore che lo ha stroncato mentre stava guidando il furgone aziendale. Il dramma si è consumato intorno alle 10.30 quando, secondo una prima ricostruzione, la vittima stava viaggiando in direzione nord e ha iniziato a stare male. L'uomo è riuscito ad accostare sulla corsia di emergenza per poi accasciarsi sul volante mentre, nel frattempo, l'azienda per cui lavorava cercava di contattarlo sul cellulare. Viste vane le telefonate, è stato chiesto l'intervento della polizia Autostradale e proprio in quel momento una pattuglia ha notato il furgone ai lati della carreggiata con gli agenti che hanno notato il 45enne esanime. Dopo aver dato l'allarme al 118 hanno iniziato a praticargli il massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dei sanitari che, giunti sul posto, hanno provato disperatamente a far ripartire il cuore dell'uomo ma alla fine si sono dovuti arrendere e il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Il pm di turno, informato dalla Polizia Stradale, dopo la prima relazione del medico legale che ha accertato come la morte sia sopraggiunta in seguito al malore ha disposto la restituzione del corpo ai famigliari.