Trovato con l'hashish nel parco: un giovane arrestato dalla Polizia

Sabato sera personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino tunisino, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Intorno alle 20 gli agenti, transitando nei pressi di un parco pubblico di Rivazzurra, insospettiti da un giovane che si aggirava in strada, hanno deciso di sottoporlo ad un controllo. Il soggetto è stato trovato in possesso di poco meno di un etto di hashish avvolto nella pellicola. Oltre allo stupefacente, il giovane aveva con sé del denaro contante che, per frazionamento e taglio, è stato considerato come provento dell'attività di spaccio e un coltello a serramanico. L’uomo, da accertamenti più approfonditi, è stato anche deferito in stato di libertà per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. L'uomo è stato arrestato in attesa del processo per direttissima