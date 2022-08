Trovato con la droga in tasca, giovane spacciatore arrestato dai carabinieri

E' stato arrestato dai carabinieri di Novafeltria, nella giornata di lunedì, un albanese 19enne accusato di detenzione ai fini di spaccio. Il giovane, di fatto senza fissa dimora, faceva parte di un gruppo di minori abbandonati in Italia dai parenti e fino alla maggiore età era ospite di una comunità della Valmarecchia. Fermato per un controllo dai militari dell'Arma, durante la perquisizione nelle sue tasche sono spuntate 15 dosi di cocaina per un peso complessivo di 7,5 grammi e un pezzo di hashish da mezzo grammo che gli sono valse le manette. Difeso dall'avvocato Ilaria Perruzza è stato processato per direttissima martedì mattina e sono stati chiesti i termini a difesa per permettere al giovane l'accesso in una comunità. Il giudice, dopo aver convalidato il fermo, ha disposto l'obbligo di firma fino alla prossima udienza fissata per il 22 settembre.