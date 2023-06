Trovato con la droga prende a morsi i poliziotti e spacca il vetro della volante: arrestato

Nella serata di sabato il personale della Polizia di Stato della squadra volante di Rimini ha tratto in arresto un 32enne straniero resosi responsabile dei reati di danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, in zona San Giuliano, una volante ha effettuato un controllo a due uomini appiedati. Alla richiesta di documenti validi per il riconoscimento, uno dei due è fuggito. Inseguito dai poliziotti, l’uomo è stato raggiunto e bloccato poco dopo ma, nel tentativo di sfuggire alla presa e guadagnarsi la fuga, ha reagito con violenza nei confronti dei poliziotti, colpendoli più volte con testate e morsi.

Grazie anche all’ausilio di un altro equipaggio di volante giunto in supporto, l'uomo è stato messo in sicurezza e fatto salire sull’auto di servizio. Ma questi ha continuato nel suo atteggiamento violento, riuscendo con un calcio a infrangere il vetro laterale dello sportello dell'auto. Il tempestivo intervento degli operatori ha permesso di bloccarlo nuovamente e, caricato sull’altra auto di servizio, è stato accompagnato in Questura dove, da un accurato controllo, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti, nello specifico 3 dosi di eroina e di circa 2 grammi di hashish, occultate all’interno delle tasche dei pantaloni, dosi successivamente poste sotto sequestro.

Per i colpi ricevuti, i due poliziotti feriti si sono recati al Pronto Soccorso di Rimini per le necessarie cure mediche. In virtù dei fatti accaduti, l’uomo è stato tratto in arresto in attesa del rito per direttissima, che si terrà nella mattinata di lunedì 5 giugno.