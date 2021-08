Trovato con oltre un etto di cocaina, spacciatore in manette

I carabinieri della Tennza di Cattolica hanno stoppato la carriera di pusher di un 38enne albanese trovato in possesso di oltre un etto di cocaina. L'uomo, finito nel mirino dei militari dell'Arma impegnati in uno specifico servizio per contrastare lo spaccio di stupefacenti, è stato fermato per un controllo e trovato in possesso di 15 grammi di "neve". Una successiva perquisizione presso il suo domiclio ha permesso di trovare e sequestrare altri 95 grammi della stessa sostanza oltre a tutto il materiale per confezionare le dosi. Per il 38enne sono scattate le manette ed è stato trasferito nel carcere dei "Casetti".