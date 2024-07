Trovato con oltre un etto di droga, rimesso in libertà dopo l'arresto

E' andata bene per un 26enne di origini tunisine, da sempre residente a Rimini, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti dalla Polizia di Stato. Il ragazzo, nel pomeriggio di martedì, era stato fermato per un controllo da una pattuglie mentre camminava lungo via Lucio Lando, a San Giuliano mare, insieme a un amico. Durante gli accertamenti, nelle sue tasche sono stati trovati pochi grammi di stupefacente che hanno fatto estendere la perquisizione anche nell'abitazione del 26enne.

Una volta dentro l'appartamento è stato il ragazzo a consegnare spontaneamente un bilancino di precisione, 100 grammi di hashish, 20 di marijuana e 800 euro in contanti. Il materiale è stato sequestrato e per il giovane sono scattate le manette. Processato per direttissima mercoledì mattina la difesa del 26enne, sostenuta dall'avvocato Alessandro Pierotti, ha sottolineato come non ci fossero elementi che potessero far pensare che lo stupefacente sequestrato fosse destinato alla vendita evidenziando, allo stesso tempo, che si trattava di uso personale.

Il giudice, quindi, ha accolto la tesi difensiva e dopo aver convalidato il fermo ha rimesso in libertà il ragazzo rigettando la richiesta del pubblico ministero di applicare nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa della prossima udienza dibattimentale con rito abbreviato.