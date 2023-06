Trovato privo di sensi vicino l'Arco di Augusto, senzatetto in coma. Un mistero le gravi lesioni alla testa

E’ stato trovato a terra, immobile, privo di sensi, a due passi dall’Arco d’Augusto, in pieno centro storico a Rimini. Ma inizialmente non si è percepita la gravità della situazione. Un clochard di 55 anni, di nazionalità ucraina, è ricoverato in coma all’ospedale Bufalini di Cesena. Ma è un giallo la dinamica dell’accaduto: in quanto sarebbe emerso che i traumi che hanno portato al coma sono da ricondurre a gravi lesioni alla testa. Dopo tutti gli accertamenti eseguiti dai sanitari non si esclude nessuna ipotesi, compresa quella che il senzatetto sia stato vittima di una brutale aggressione.

La macchina dei soccorsi si mette in moto nella mattinata dello scorso mercoledì. E’ una signora, verso le 10,45, a lanciare la prima richiesta di soccorso. Sul posto interviene una pattuglia della Polizia locale, all’arrivo gli agenti trovano l’uomo a terra, non risponde, al suo fianco due confezioni di vino e un forte odore di alcol. Scatta l’intervento dell'ambulanza del 118 e l’uomo dopo essere stato stabilizzato viene trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Rimini.

Dopo i primi esami, con gli accertamenti radiologici, iniziano i primi sospetti. Che porterebbero a un’aggressione o comunque a un quadro di salute reso complicato da traumi alla testa. Il 55enne viene trasportato al Bufalini di Cesena, dove è ricoverato in coma nel reparto di Terapia Intensiva.

La Polizia locale ha dato comunicazione sulla dinamica dei fatti alla Procura di Rimini. Che ora indaga sull’accaduto ed è alla ricerca di testimoni che possano dare informazioni su cosa è accaduto nelle ore precedenti al ritrovamento. Saranno visionate anche le telecamere di sorveglianza della zona.