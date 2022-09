Maxi truffa da 1,2 milioni di euro ai danni di Amazon, sei persone a processo

Si è aperto il processo nei confronti di 6 persone tra amministratori e dipendenti di due società riminesi accusati, a vario titolo, di truffa, bancarotta fraudolenta e auto-riciclaggio per aver raggirato Amazon creando un buco da quasi 1,2 milioni di euro. La prima tranche dell'inganno parte nel 2014 quando il gruppo apre una società in Valconca specializzata nella vendita di telefonini, accessori e altre apparecchiature elettroniche accreditandosi presso il sito di vendite on line come seller. Attraverso questo sistema, quando un utente acquistava un oggetto da un venditore esterno il pagamento arrivava ad Amazon la quale girava successivamente il denaro al venditore quando questi emetteva il codice di spedizione del pacco come garanzia che la merce era uscita dal magazzino. Secondo l'accusa, nel primo anno l'attività aveva regolarmente effettuato le vendite e le consegne ma i primi problemi sono arrivati alla fine del 2015. Le indagini, infatti, avrebbero fatto emergere che poco prima del mese di dicembre quando le vendite raggiungevano i picchi per i regali di Natale la società con sede legale nella Valconca aveva incamerato gli ordini senza mai però spedirli. A fronte di transazioni andate a buon fine, la merce non usciva più dai magazzini ma ad Amazon arrivavano regolarmente i codici di spedizione e il sito quindi trasferiva regolarmente il denaro al venditore. Quest'ultimo, quindi, avrebbe truffato il colosso delle vendite on-line per 557mila euro per poi sparire completamente dichiarando la bancarotta. Nel frattempo, però, gli stessi imputati avrebbero aperto una seconda società questa volta con sede a Rimini che nel 2016 aveva portato avanti lo stesso sistema truffaldino con finte vendite che avevano fruttato un bottino di 595mila euro. Nella prima udienza, durante la quale si sono discusse alcune questioni preliminari, Amazon ha chiesto di costituirsi parte civile nel procedimento. Il processo è stato quindi aggiornato al prossimo dicembre.