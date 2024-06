“C’è una fuga di metano, metta in salvo i soldi che si smagnetizzano”. Anziano derubato di tutti i suoi averi

“C’è una fuga di metano, metta in salvo tutti i suoi contanti prima che si smagnetizzino diventando inservibili”. Con queste parole un truffatore, nel pomeriggio di venerdì, ha raggirato un anziano che si è visto derubare di tutti i suoi averi. Il raggiro è andato in scena sulle colline di Sant’Aquilina, nell’entroterra riminese, quando la vittima, un 80enne, è stata avvicinata da un sedicente tecnico della rete del metano che ha dato “l’allarme” per una fuoriuscita del gas simulandola spruzzando del materiale da una bomboletta.

L’anziano è stato “consigliato” dal truffatore di recuperare i contanti che aveva in casa perchè, se venuti a contatto con la nube di metano, “si sarebbero smagnetizzati perdendo così il loro corso legale”. Il finto operaio, inoltre, ha suggerito alla vittima di chiudere le banconote all’interno del frigorifero che in quanto stagno le avrebbe preservate da ogni danno.

L’anziano, oramai in balìa del truffatore e spaventato per l’inesistente allarme della fuga di gas, ha eseguito i suggerimenti del finto addetto recuperando i soldi per poi metterli nel congelatore. E’ stato a questo punto che il malvivente, approfittando della confusione, si è impossessato della mazzetta di oltre 4mila euro per poi fuggire a tutta velocità lasciando l’80enne in uno stato confusionale per il trambusto. Quando la vittima si è resa conto di essere stata truffata ha dato l’allarme, facendo accorrere una pattuglia dei carabinieri, ma all’arrivo dei militari dell’Arma del malvivente non c’era già più traccia. Sono in corso le indagini per cercare di individuare il truffatore.