Investe 170mila euro in Bitcoin ma il sito web sparisce, pensionato truffato dei risparmi

Il miraggio di emulare i grandi investitori in criptovalute si è rivelato fatale per un pensionato 65enne che, dopo aver acquistato Bitcoin per 170mila euro si è visto letteralmente volatizzare tutti i suoi risparmi. L'uomo, secondo quanto ricostruito, si era lasciato attirare da una pubblicità su internet che sotto l'effige di Elon Musk dava l'idea di come dietro di essa ci fossero esperti del trading on line e un'azienda più che solida. Incuriosito, il pensionato si è così avvicinato al mondo delle criptovalute contattando l'azienda e iniziando a dialogare coi promotori che gli avevano spiegato tutti i vantaggi dell'investimento oltre alla possibilità di tenere costantemente monitorati i propri soldi sia attraverso un'app dedicata che il sito internet. Convinto di affidarsi a dei professionisti, il 65enne ha così aperto un conto corrente virtuale seguendo passo passo le direttive che gli erano state fornite per poi iniziare a "caricarlo" con una serie di bonifici in Lituania ed Estonia fino ad arrivare appunto a 170mila euro.

Qualche mese fa, però, desideroso di controllare l'andamento delle criptovalute e vedere se gli investimenti stavano fruttando, è arrivata la doccia fredda. L'account che aveva creato era diventato inaccessibile e contattare gli "esperti" che lo avevano guidato in quello che riteneva un "affare" impossibile. Capendo di essere finito nella rete di un gruppo di truffatori il 65enne non ha potuto far altro che affidarsi all'avvocato Luca Greco per sporgere denuncia alla Polizia Postale con il fascicolo delle indagini che è stato preso in carico dalla Dia di Bologna.