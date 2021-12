Residente della Valmarecchia cade nella truffa dell'appartamento fantasma

Al termine di una serie di indagini i carabiieri della Compagnia di Novafeltria sono riusciti ad individuare e denunciare a piede libero l'autore di una truffa on line nella quale era caduta una residente della Valmarecchia. La vittima, una 56enne, stava cercando un appartamento in affitto a Milano e affidandosi agli annunci sul web aveva trovato quello che faceva per lei. Contattato l'inserzionista, i due si erano accordati sul prezzo e la donna aveva effettuato un versamento di 1750 euro su una carta ricaricabile. Appena arrivati i soldi, però, chi si trovava dall'altra parte dello schermo si è dileguato facendo perdere le proprie tracce e alla vittima non è rimasto altro da fare che presentarsi ai carabinieri. Le indagini dell'Arma, che hanno seguito la scia del denaro incrociando i dati con quelli del web, sono arrivate fino a un torinese 41enne ritenuto essere il responsabile della truffa e denunciato.