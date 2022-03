Nuovi tentativi di truffa: attenzione alle false email con mittente Agenzia delle entrate

Una nuova campagna di invio di email truffa. L'Agenzia delle entrate invita a fare attenzione alle mail con oggetto “Mancato versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel 4° trimestre 2021” e come mittente helpdeskenti@agenziariscossione.gov.it.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione informa che "è assolutamente estranea all'invio di questi messaggi e pertanto raccomanda di non tenere conto delle email ricevute, di non utilizzare i link indicati, di non scaricare alcun allegato, di non dare seguito alle richieste riportate nel testo e di eliminarli immediatamente".

"Si tratta di messaggi che potrebbero danneggiare pc, smartphone e tablet, attraverso l’utilizzo di file contenenti virus o collegamenti a siti web esterni potenzialmente pericolosi", viene aggiunto.