La banda dei truffatori dello specchietto finisce nella rete dei carabinieri

La vittima, un 79enne della Valmarecchia, aveva dato subito l'allarme ai carabinieri quando la scorsa settimana mentre viaggiava a bordo della sua auto a Villa Verucchio era incappato in una banda di truffatori che avevano cercato di mettere a segno la truffa dello specchietto. L'uomo, infatti, aveva sentito un rumore sospetto provenire dalla carrozzeria del proprio veicolo per poi essere superato da un'auto che gli gli segnalava di accostare. A bordo vi era una coppia di siciliani che era passata immediatamente all'attacco sostenendo che il 79enne gli aveva rotto lo specchietto. La prontezza della vittima, che aveva chiesto subito l'intervento dei carabinieri, ha permesso di smascherare i truffatori che però in precedenza erano riusciti a raggirare un altro automobilista. Durante gli accertamenti sulla coppia, infatti, in caserma si era presentato un 63enne raccontando di essere rimasto vittima della truffa. Come da copione, dopo aver sentito un rumore mentre guidava, era stato raggiunto dai malviventi che gli avevano segnalato di accostare. Con fare aggressivo i truffatori lo avevano messo alle corde, sottolineando il fatto che si era allontanato dopo aver "provocato l'incidente", tanto che alla fine l'uomo aveva dato loro 50 euro per chiudere la faccenda. I carabinieri di Villa Verucchio, partendo proprio dal particolare dello stesso modus operandi e dello stesso veicolo, hanno quindi identificato i malviventi che sono stati denunciati a piede libero per tentata truffa in concorso nel caso del 79enne e per truffa in concorso per l'episodio del 63enne.