Truffa superbonus, interrogatorio fiume per il commercialista implicato nell'operazione Free credit

Interrogatorio fiume per Stefano Francioni, il commercialista riminese finito nella maxi inchiesta della Guardia di Finanza con 58 indagati e 440 milioni di euro di bonus statali truffati, nel primo giorno del processo con rito abbreviato. Il professionista, difeso dagli avvocati Andrea Guidi e Mattia Lancini, ha risposto per oltre 3 ore alle domande del pm Paolo Gengarelli che ha coordinato l'indagine delle Fiamme Gialle. Le accuse a carico del commercialista sono quelle di aver partecipato all'associazione a delinquere che avrebbe guadagnato 3 milioni e 300 mila euro derivanti dalla commercializzazione dei crediti fiscali fasulli, ossia per lavori mai eseguiti. Inoltre Francioni è accusato di aver utilizzato tali crediti per compensare i propri debiti con l'Erario.

Durante l'esame dell'imputato davanti al gup la Procura ha ribadito come il commercialista fosse consapevole della provenienza illecita dei crediti acquistati e poi ceduti con un considerevole guadagno. Ma se per il pubblico ministero Francioni era consapevole, per la difesa invece no. I crediti acquistati dal professionista, secondo i suoi legali Andrea Guidi e Mattia Lancini, derivavano da una società con sede a Roma all'epoca della cessione sana. Inoltre, il commercialista avrebbe tenuto una contabilità scrupolosa con ampia tracciabilità. L'inchiesta Free Credit della Guardia di Finanza, nel gennaio del 2022, aveva prodotto anche 12 misure cautelari per altrettanti indagati tra cui Francioni. Il commercialista non è più sottoposto ad alcun obbligo, ma tutti i suoi beni come conti correnti, crediti fiscali e la villa di famiglia, sono sotto sequestro.

La prossima udienza è stata quindi fissata al 30 maggio alle 9.30 per la discussione e probabilmente una successiva sarà fissata per le repliche, dopodiché ci sarà la sentenza. Il commercialista rischia una pensa inferiore ai tre anni di reclusione. Le indagini della Guardia di Finanza al momento si sono concluse per 43 imputati, 6 dei quali saranno giudicati con rito immediato a giugno a Milano. Hanno invece chiuso con un patteggiamento Giovanni Scala (due anni 8 mesi), Alessio Vacca (4 anni), Imane Mounsiff (4 anni e 1 mese), cittadina di origine marocchina, compagna di colui che le Fiamme Gialle ha indicato come la mente della truffa, accusata di prodotto 180 milioni di euro di crediti falsi.

Le notizie del 28 marzo

A 5 anni morì per appendicite non diagnosticata, Asl condannata a maxi risarcimento

Tutti al mare ad aprile, gli stabilimenti aprono. Il bagnino d'Italia: "Ci ridevano dietro, invece si può fare"

Agguato omofobo dopo aver baciato un amico, l'Arcigay: "Vicini alla vittima, fenomeno stratificato"