Si spaccia per autonoleggio e rivende veicoli fantasma: smascherata truffa ai danni di un concessionario

Si spacciava per una nota azienda di autonoleggio, con una insegna molto simile a quella realmente esistente, e sfruttando questa somiglianza è riuscito a raggirare un concessionario di auto vendendogli veicoli fantasma per 190mila euro. A smascherare la truffa, che ha visto come vittima una società di Rimini, è stata la Polizia Stradale di Treviso vhe ha denunciato a vario titolo 4 malviventi, 3 residenti nell’hinterland trevigiano e uno nel vicentino, oltre a recuperare 142mila euro ritenuti il provento del "pacco" e due orologi Rolex contraffatti. Tutto è iniziato quando il concessionario di Rimini, alla ricerca di Suv in pronta consegna, è incappato nell'annuncio su internet di un veicolo messo in vendita da quella che appariva essere la nota società di noleggio a lungo termine. E' così iniziata la trattativa, visto anche il prezzo interessante a cui il veicolo veniva venduto. Contattato il venditore, questi si era spacciato per un dipendente dell'azienda incaricato della transazione riuscendo così a carpire la fiducia della vittima inserendo nel "pacchetto" altri 4 Suv per un prezzo complessivo di 190mila euro. L'acquirente, ignaro di tutto, ha così ricevuto i contratti tutti riportati il logo della società di noleggio a lungo termine che di fatto nulla aveva a che fare con la transazione. Per rassicurare l’acquirente avevano predisposto anche una Società ad hoc con un’insegna quasi simile alla nota azienda nazionale, al fine di ottenere credibilità.

Le 5 autovetture erano di fatto esistenti ma già cedute a terzi e/o esportate all’estero e di fatto non sono state mai consegnate con la vittima che non ha potuto far altro che denunciare la vicenda. Gli inquirenti della Stradale, al termine dell'indagine, sono riusciti ad individuare la somma versata dal concessionario riminese depositata in un conto corrente sequestrando così 142mila euro poi restituiti alla vittima. Nel corso delle perquisizioni effettuate sono stati anche rinvenuti e sequestrati due orologi Rolex con la relativa documentazione e due astucci contenitori con il logo totalmente contraffatti, presumibilmente utilizzati per effettuare ulteriori truffe ad ignari compratori.