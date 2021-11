Truffatore fermato al volante dell'auto comprata con assegni a vuoto

Grazie al sistema di video- sorveglianza, attivo sui principali varchi della città e all'occhio esperto degli agenti della polizia locale di Riccione, è stata restituita al legittimo proprietario una Mini ClubMan, oggetto di truffa e insolvenza fraudolenta. L'indagine parte quando a maggio di quest'anno, la vettura passa attraverso uno dei varchi video -sorvegliati. Sul terminale della centrale operativa della polizia locale di Riccione scatta immediatamente l'allert che segnala all'operatore che quella particolare targa e automobile sono oggetto di una denuncia presentata alla polizia di Stato di Milano dal proprietario della vettura appunto per i reati di truffa e insolvenza fraudolenta. Con un attento monitoraggio e una continua verifica sui transiti, gli agenti della polizia locale di Riccione il 7 settembre scorso riescono ad intercettare l'auto e a fermare l'uomo alla sua guida. Si tratta di un 50enne originario di Novara denunciato per aver pagato la Mini ClubMan con un assegno scoperto. Condotta a cui non sarebbe nuovo visto alcuni episodi nel suo passato estremamente simili a quelli denunciati a Milano. La Polizia Locale di Riccione quindi dopo aver fermato la vettura oggetto di truffa subito dopo il passaggio di un varco ha identificato il 50enne denunciandolo per appropriazione indebita e procedendo al sequestro della vettura. La Mini è stata quindi restituita oggi al legittimo proprietario.