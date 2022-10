Truffatore ricercato in tutto il mondo in vacanza a Riccione, arrestato nell'albergo dove alloggiava

Si è conclusa con le manette la vacanza a Riccione di un ricercato internazionale che doveva scontare una condanna definitiva a 10 anni di carcere. L'uomo, un cittadino dell'est Europa, ritenuto colpevole di truffa e distrazione di fondi statali aveva preso alloggio in una struttura ricettiva della Perla Verde ma quando è stato registrato il suo nome ha fatto scattare il sistema di allerta della Questura di Rimini. Il personale della Squadra mobile di è quindi precipitato nell'albergo e, non trovandolo subito, ha atteso che il malvivente rientrasse per arrestarlo. Portato in Questura per le pratiche di rito, è stato trasferito nel carcere dei "Casetti" in attesa dell'estradizione.