Banda di truffatori deruba anziana di tutti i suoi risparmi

Banda di truffatori in azione, nella mattinata di giovedì, coi malviventi che hanno derubato un'anziana di tutti i suoi risparmi. Il raggiro è avvenuto a Corpolò dove i quattro si sono presentati alla porta di una 88enne poco dopo le 9: due hanno sostenuto di essere tecnici della società gas mentre, gli altri due, si sarebbero spacciati per carabinieri. I malviventi hanno così raggirato la vittima parlando di una fuga di metano e mettendo in stato confusionale l'anziana mentre, uno di loro, ha avuto il tempo di frugare nell'appartamento in cerca di contanti e preziosi. Dopo pochi minuti i quattro si sono allontanati e, solo in un secondo tempo, l'88enne si è accorta dei cassetti messi a soqquadro e della sparizione del denaro. La vittima non ha potuto far altro che dare l'allarme e, sul posto, sono intervenute le Volanti della polizia di Stato ma l'anziana non sarebbe stata in grado di fornire un'accurata descrizione dei truffatori. Dai primi accertamenti a sparire sarebbero stati contanti e buoni postali per un valore di 25mila euro. Sono in corso le indagini da parte degli inquirenti della Squadra mobile della Questura di Rimini per riuscire ad individuare la banda.