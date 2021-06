Riparte la stagione del 'gioco delle tre carte': Marina Centro invasa dai truffatori

Ripartita la stagione estiva di Rimini, con l'arrivo dei primi turisti sono tornati anche i pallinari che già dal pomeriggio allestiscono i loro banchetti a Marina Centro pronti a spennare i più sprovveduti. Nel corso del fine settimana, complice la presenza di molti vacanzieri, da viale Vespucci ai viali delle regine hanno fatto la loro comparsa anche le batterie di truffatori che con le loro sceneggiate invogliano il "pollo" di turno a scommettere con il gioco delle tre carte. Una truffa conosciuta da tutti ma, nonostante questo, in diversi tornano a cascarci lasciando sul banchetto i loro soldi in una sfida dove l'unico a vincere e il mossiere e i suoi compari. Immancabile componente della banda è il "palo" che, appostato lungo la strada, è pronto ad avvertire i complici al passaggio di un'auto delle forze dell'ordine per poi far ricominciare il raggiro subito dopo. Una piaga, quella dei truffatori, che puntualmente si ripresenta a ogni estate, nonostante in passato siano state diverse le operazioni della Polizia Municipale per tentare di sradicare uno spettacolo poco edificante per la città.