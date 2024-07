Truffatori raggirano anziana e le ripuliscono la cassaforte: maxi colpo da oltre 20mila euro

Un maxi colpo da oltre 20mila euro, in monili d'oro, quello messo a segno da due truffatori che sono riusciti a raggirare un'anziana. I malviventi, secondo una prima ricostruzione, sono entrati in azione nella mattinata di martedì in via Pananti a Rimini. Spacciandosi per i tecnici della caldaia hanno bussato alla porta di un'anziana e, dopo aver carpito la sua fiducia, sono riusciti ad entrare nell'appartamento. Mentre uno distraeva la padrona di casa, l'altro avrebbe iniziato a frugare nell'abitazione fino a trovare la cassaforte che conteneva i preziosi e a ripulirla completamente.

Fatti sparire i monili, i due truffatori si sono allontanati in tutta fretta e solo in un secondo tempo l'anziana si è accorta di essere stata derubata. Sotto choc ha dato l'allarme e, sul posto, si sono precipitate le Volanti della Questura. La vittima, comprensibilmente traumatizzata e fortemente scossa, non sarebbe stata in grado di fornire elementi utili per dare una descrizione dei malviventi.