Turismo, il 2022 vale in Provincia 3,4 milioni di presenze. Il mese di dicembre chiude con luci e ombre

E’ tempo di bilancio complessivo per come è andato il turismo nel corso del 2022. Durante le scorse ore la Regione Emilia Romagna ha pubblicato i dati complessivi, comprese le statistiche del mese di dicembre che va a chiudere l’anno. La Provincia di Rimini chiude con un totale turisti di 3.399.657, con una variazione positiva del +24,1% sul 2021, mentre il ritardo rispetto al 2019 pre Covid è del -10,3%. Per quanto riguarda i pernottamenti l’anno chiude con un dato complessivo di 14.434.121, anche in questo caso con un +17,8% rispetto al 2021, e un negativo -11,1% rispetto al 2019. I turisti italiani sono stati 2.719.608, ma l’aspetto confortante è che sono tornati anche i turisti dall’estero (680.049) con un +74,4% rispetto al 2021 quando pandemia e lockdown avevano di fatto annullato le presenze dagli altri paesi.

Nei dati scorporati per territori, chi si è avvicinato maggiormente ai numeri del 2019, in epoca pre Coronavirus, è sicuramente Bellaria Igea Marina che vede un totale turisti di 382.598 con un contenuto -4,7% rispetto al 2019. Anche Riccione può ritenersi soddisfatta: il suo gap rispetto al 2019 è di appena -7,4% (con un +19% sul 2019) e un dato complessivo di 825.092. La Città di Rimini chiude con 1.653.940 turisti, che significa +31,7% sul 2021 e un -13,6% sul 2019. Cattolica contiene il gap sul 2019 a un -8,3%, mentre Misano arranca al -13,5%.

I dati di dicembre

Su scala provinciale i dati dicembre, nonostante Natale e Capodanno, non sono stati così premianti, con meno turisti rispetto al mese di novembre. In Provincia a dicembre 81.730 turisti rispetto agli 87.299 di novembre. Nella Città di Rimini dicembre chiude con 51.348 turisti, di cui 45.880 italiani e 5.468 dall’estero. Anche in questo caso il dato risulta inferiore al mese di novembre, che aveva fatto registrare 57.991. A Riccione meglio invece dicembre rispetto a novembre: l’ultimo mese dell’anno chiude a 21.760 rispetto ai 20.617 del mese precedente. A Cattolica dicembre chiude a 1.943 rispetto ai 1.850 di novembre. A Bellaria Igea Marina dicembre vale 2.351 turisti rispetto ai 2.081 di novembre.