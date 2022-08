Turismo balneare unito alla cultura, il sindaco ci crede: "Peter Pan un esempio vincente, siamo attrattivi"

Per il sindaco di Rimini è tempo di bilanci dopo il Ferragosto appena trascorso. "In primo luogo un ringraziamento va al personale della Polizia locale per l’eccezionale impegno profuso in questo lungo e intenso fine settimana festivo - dice Jamil Sadegholvaad -. Anche grazie al loro prezioso contributo, la città è riuscita a presentarsi ai suoi ospiti al pieno delle sue possibilità, con la macchina dell’accoglienza che ha funzionato a pieno regime. Turisti che hanno potuto vivere il parco del mare così come scoprire la bellezza del centro storico, valorizzato dallo straordinario spettacolo del Gruppo Festi. Uno show unico di livello internazionale, cucito addosso per Rimini e su Rimini, che ha avuto un riscontro in termini di gradimento e di pubblico anche al di sopra delle aspettative della vigilia e che traccia la via che dobbiamo e vogliamo percorrere anche per il futuro".

"Rimini e la Romagna confermano di avere una proposta unica - prosegue il primo cittadino -, per qualità e quantità di eventi, dove il pubblico integra le sempre tante iniziative degli operatori privati. Ci prepariamo ad una coda di agosto altrettanto carica di aspettative, grazie ad una serie di appuntamenti di grande respiro, a partire dal Meeting, che confermano Rimini come capitale dell’estate italiana".