A Bellaria è tempo di bilancio di mezza estate. "A giugno i migliori in provincia, dati come nel pre-Covid"

L’estate di Bellaria Igea Marina è iniziata con il passo giusto. Nell’augurare a tutti un Buon Ferragosto, attraverso una lettera pubblica, il sindaco Giorgetti ha colto l’occasione per fare un primo mini bilancio sulla stagione estiva. “Una festa importante, significativa per i nostri amici ospiti, ma anche per i tanti operatori del settore turistico e dell’accoglienza. Capodanno d’estate è l’apice di una stagione turistica che ha visto Bellaria Igea Marina distinguersi per fervore, operatività ed originalità della sua proposta. Da questo punto di vista, il tempo dei bilanci è lontano, ma è incoraggiante come nel più recente rapporto diffuso dall’Osservatorio Turistico Regionale e riferito al primo semestre 2022, con giugno quale primo mese estivo contabilizzato da una statistica che si consoliderà i prossimi mesi, Bellaria Igea Marina faccia registrare nel mese di giugno, di fatto, la migliore performance a livello provinciale: unica località che abbia praticamente eguagliato il 2019, anno da prendere come riferimento per valutare l’andamento del nostro mercato turistico, per il numero di turisti giunti nel sesto mese dell’anno in città”.

Il sindaco aggiunge: “Arriverà il tempo dei bilanci e di statistiche consolidate maggiormente corroboranti, così come è lucida la consapevolezza che la sostenibilità imprenditoriale percepita dalle famiglie impegnate nel turismo, la loro capacità di mantenersi e rinnovarsi, siano la migliore e più credibile carta di tornaconto sullo stato di salute della nostra economia turistica. Resta tuttavia il senso di gratitudine verso i tanti ospiti che hanno deciso di vivere a Bellaria Igea Marina le proprie vacanze: momento per eccellenza di rigenerazione, dal fisico alla mente, dai rapporti famigliari a quelli amicali. Lo hanno fanno e lo stanno facendo pur affrontando ancora, tutti noi, un periodo di incertezza dovuta al caro energia, alle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime, al conflitto russo ucraino e alla perdurante altalena legata ai contagi da Covid-19”.

E conclude: “A tutti loro va un ringraziamento che vorrei estendere alle forze dell’ordine impegnate sul territorio, alla Polizia Locale, ai Vigili del Fuoco di stanza presso il distaccamento di Bellaria Igea Marina: per il presidio e l’impegno quotidiano, profuso per far vivere meglio e sempre più in sicurezza la nostra città. Un ultimo, ma non per importanza, pensiero di gratitudine, va a tutti gli operatori – alberghieri, balneari, commerciali e del settore degli eventi - , al mondo associativo e del volontariato, ai singoli cittadini: la cui inventiva e la cui professionalità contribuisce, giorno dopo giorno, a rendere Bellaria Igea Marina accogliente, divertente e ricca di proposte che si distinguono per qualità e riconoscibilità”.