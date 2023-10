Turismo, dopo l’estate positiva si apre una nuova stagione con le Fiere d'Autunno

Come sempre, le Fiere di San Michele e San Martino portano una nuova fase nella stagione turistica per la città, segnando la fine dell’estate e l’inizio delle manifestazioni autunnali. Proprio il passaggio che scandisce l’arrivo della nuova stagione, è l’occasione per un bilancio dell’estate 2023 e il lancio di nuove attività e proposte turistiche per l’autunno come i nuovi giochi online per scoprire la Valmarecchia, mentre fervono i preparativi per le festività natalizie con un ricco calendario di eventi che sarà definito in dettaglio nelle prossime settimane.

Dopo le “divertimappe” dedicate soprattutto ai bambini, per avvicinare ragazzi e ragazze alla scoperta della Valmarecchia, al portale si è infatti aggiunta recentemente anche la sezione “playvalmarecchia” che contiene quattro tipi diversi di giochi.

Con “Foody crush” si può andare alla scoperta dei prodotti tipici del territorio, dal tartufo di Sant’Agata Feltria alla cipolla dell’acqua di Santarcangelo, mentre con “Cycle Valmarecchia” si possono studiare divertendosi i percorsi da fare in bicicletta. Disponibili anche il memory e il puzzle con personaggi, storie e monumenti più importanti della città, per concludere con un gioco educativo dedicato al riciclo dei rifiuti, per una Valmarecchia sempre attenta al rispetto dell’ambiente.

Quanto alle presenze turistiche, i mesi di luglio, agosto e settembre si sono chiusi con 1.500 visite in più rispetto allo scorso anno, con un totale che rispettivamente raggiunge quota 2.300, 3.000 e 2.000. In questi due mesi, sono state 4.500 le persone che hanno visitato la Casamatta in orario serale, a dimostrazione che la nuova area archeologica recentemente portata alla luce dopo decenni di lavoro richiama un consistente interesse da parte di turisti e visitatori e arricchisce le proposte dell’ufficio Informazioni e accoglienza turistica gestito dalla Pro Loco di Santarcangelo.

Dati positivi, quelli registrati allo Iat nel 2023, che confermano un trend che – sebbene i flussi turistici non siano paragonabili per entità e tipologia a quelli di comuni della riviera – continua a crescere con un passo più lungo del turismo di massa in Romagna. A fronte di un +2,8% di turisti e -1,3% di pernottamenti registrati in media fra i Comuni della Provincia di Rimini, Santarcangelo vede crescere del 5,8% i turisti (oltre 16mila in termini assoluti) e del 4,5% i pernottamenti.

“Una stagione positiva quella che si è appena conclusa – affermano la sindaca Alice Parma e l’assessore al Turismo, Emanuele Zangoli – frutto della capacità di investire sul nostro patrimonio e di organizzare proposte culturali, musicali, enogastronomiche, che diventa rampa di lancio per le iniziative autunnali di Santarcangelo e della Valmarecchia in generale. Strumento principale di questa promozione è il sito internet explorevalmarecchia.it, che aggiunge costantemente nuove caratteristiche in grado di raccontare il territorio offrendo spunti nuovi e interessanti”.