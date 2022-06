La sua famiglia è fedele a Torre Pedrera da oltre 40 anni, ci tornerà anche per il viaggio di nozze

Trascorrono ininterrottamente le proprie vacanze a Torre Pedrera dal 1980. La vicepresidente della provincia di Rimini Daniela De Leonardis assieme ai rappresentanti del Comitato Turistico Torre Pedrera hanno consegnato alla signora Bruna Dutto il diploma “Amico Speciale di Rimini” insieme ad alcuni omaggi di Torre Pedrera e della città di Rimini. Si è voluto premiare, con il diploma di fedeltà la signora Bruna che da ben 40 anni sceglie con la suia famiglia di trascorrere un soggiorno estivo a Torre Pedrera presso l'hotel Platinum gestito dalla famiglia Pazzini. "Amo Torre Pedrera per me come per mia figlia Giorgia e mia nipote Nicole quando si parla di vacanze al mare si sottintende Torre Pedrera. Adesso poi così bella e rinnovata con un magnifico lungomare è veramente sinonimo di vacanze e mare e non solo, infatti mia figlia Giorgia passerà il suo viaggio di nozze il mese prossimo proprio a Torre Pedrera. Ormai è casa mia".