Al Family Village 100 nuove lodge. Nel 2023 anche nuovo ristorante fronte mare e minimarket

Rilasciati i permessi per la realizzazione dei lavori dell’International Italia Family Village, Club del Sole svela i dettagli del progetto di riqualificazione mirato ad innalzare lo standard qualitativo dei servizi offerti ai suoi ospiti, italiani e internazionali, in vista della prossima stagione estiva. Il progetto prevede diversi gradi di intervento: in primo luogo verrà ampliata l’area destinata ad ospitare oltre 100 nuove lodge di ultima generazione, spaziose e di design, fino a 6 posti letto. A parità di volume e superficie esistente, l’ampliamento sarà possibile grazie ad una riorganizzazione degli spazi del villaggio. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un parco acquatico, mentre la creazione di un centro multisport, di un nuovo suggestivo ristorante sulla spiaggia e del supermarket interno alla struttura appartengono alla fase di progetto che vedrà la luce nel 2023.

Con questi interventi di ampio respiro, Club del Sole punta a rafforzare ancora di più il suo appeal presso i mercati di Germania, Svizzera e Austria per offrire a chi già ama la riviera romagnola un motivo in più per tornare o per scoprirla per la prima volta. I lavori di riqualificazione saranno inoltre affiancati da un ampliamento dei servizi offerti agli ospiti a 4 zampe. Facile la vita anche per chi vuole fare sport in vacanza: l’ampia spiaggia del Villaggio è perfetta per mantenersi in forma all’aria aperta oppure per partire per un giro in bicicletta vista mare. Club del Sole rappresenta l’essenza della vacanza en plein air e della vita all’aria aperta, in tutte le sue sfaccettature.

“Un progetto di questa portata nasce solo grazie a un legame sistemico tra Club del Sole e il territorio. A Rimini, come in alcune delle più belle località turistiche italiane, riqualificare i nostri villaggi significa innalzare la qualità dell’offerta turistica del territorio, e, in particolar modo, dei servizi offerti ai nostri ospiti per garantire una esperienza di vacanza all’aria aperta senza eguali - commenta Angelo E. Cartelli, direttore generale di Club del Sole -. Sappiamo anticipare ed interpretare le esigenze di chi sceglie la vacanza en plein air in Italia, nell’era post Covid possiamo attrarre anche chi non ha mai fatto questo tipo di vacanza ma riconosce nei Villaggi Club del Sole la risposta al suo desiderio di natura, comfort, spazio, design e la proverbiale accoglienza romagnola di cui siamo orgogliosi. La riqualificazione dell’International Italia Family Village va in questo senso e, come sta avvenendo anche nella vicina Riccione, è un esempio di collaborazione sinergica tra pubblico e privato a beneficio di tutto il territorio”.