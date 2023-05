Turismo, fioccano le disdette. Federalberghi: "Il Riminese ha retto e siamo già al lavoro per ripartire"

Il settore del turismo riminese non ha perso nemmeno un secondo e si è rimboccato le maniche per riportare, nel più breve tempo possibile, tutto alla normalità. Il Riminese, e in particolare la Città di Rimini, risulta il territorio meno martoriato dall’alluvione che si è abbattuta sulla Romagna. “In questo momento dobbiamo avere grande rispetto per le vittime e per chi ha perso tutto, la solidarietà viene prima di tutto – è la dichiarazione rilasciata a RiminiToday dalla presidente di Federalberghi Rimini Patrizia Rinaldis -. Attualmente non è semplice raggiungere le nostre località, i treni sono fermi e le autostrade difficilmente percorribili. Ma la situazione sulla Riviera Riminese è sotto controllo, gli alberghi non hanno mai chiuso, i bagnini sono tutti al lavoro per sistemare le spiagge, e siamo certi che già dalla prossima settimana tutto tornerà alla normalità”.

La presidente Patrizia Rinaldis spiega che già nel pomeriggio di giovedì (18 maggio) si terrà una cabina di regia per fare il punto sul turismo. “Federalberghi è in contatto con Apt e con la Regione che in giornata avrà un incontro con Enit, dobbiamo essere pronti per avviare una importante campagna di comunicazione sulle nostre località. Siamo già al lavoro per ripartire, dopo questi giorni davvero complicati”.

In queste ore stanno fioccando le disdette per il prossimo fine settimana. “E’ inevitabile vista anche la difficoltà nei collegamenti – spiega Rinaldis -, in molti stanno chiamando agli albergatori per avere informazioni. Ma Rimini è la località che ha tenuto meglio questa straordinaria ondata di maltempo, qui è tutto tranquillo e si stanno sistemando i ritocchi per la stagione estiva, ma comprendiamo gli utenti che percepiscono le immagini drammatiche che giungono da territori a noi così vicini. La comunicazione per il post-emergenza sarà fondamentale anche per il turismo estero, soprattutto gli stranieri non hanno percezione della conformazione del territorio e bisognerà spiegare bene”.