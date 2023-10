Turismo, Halloween riempie i parchi divertimento. Poi a novembre Ecomondo e tanti congressi

Inizia a Rimini una nuova settimana di eventi che attraversa le mille iniziative previste per Halloween. Festività che aprono idealmente le porte a un mese di novembre ricco di appuntamenti che trainano le prenotazioni.

“La città registra per Halloween un buon movimento – commenta Visit Rimini - non come lo scorso anno quando Ognissanti era un vero e proprio ponte mentre quest’anno cade tra martedì e mercoledì, ma comunque i numeri sono interessanti, forti dell’appeal che registrano le proposte che includono i parchi tematici che trainano le prenotazioni. Le festività di Ognissanti faranno da traino a un novembre da grandi numeri: dopo i turisti dei primi giorni di novembre, sarà infatti la volta di espositori, visitatori, congressisti provenienti da tutt’Italia e dall’estero. Si inizia con la fiera Ecomondo (7 al 10 novembre presso il quartiere fieristico) con un’occupazione alberghiera nei primi 4 giorni della settimana ben al di sopra dello scorso anno: 4 stelle col tutto esaurito e quasi nei 3 stelle. A seguire Ecomondo ci saranno prestigiose convention aziendali e congressi presso il Palacongressi di Rimini tra cui, per citarne solo alcuni, la Italian Winter Spectacular di Herbalife, Edizioni Studi Erickson, il congresso nazionale giovani Croce Rossa, il 60° Congresso Nazionale SIR - Società Italiana di Reumatologia, senza dimenticare il Concorso dell’Agenzia delle Entrate a Rimini Fiera. Numerosi eventi che fanno registrare un ottimo riempimento delle strutture 3 e 4 stelle, complessivamente più elevato rispetto allo scorso anno per tutto il mese di novembre. Un mese molto intenso prima di dedicarsi appieno al capodanno più lungo del mondo, che vede già oggi arrivare costantemente richieste informazioni e prenotazioni alberghiere, registrando un interesse specifico al momento per gli ultimi giorni dell’anno. Senza dimenticare a dicembre anche altri due eventi in calendario: Ginnastica in Festa e la 47a Conferenza Nazionale Animatori di Rinnovamento nello Spirito”

Calendario degli eventi fino al 7 novembre

Il 31 ottobre la città di Rimini apre le porte a ingresso gratuito di tutti i musei della città. I Musei Comunali organizzano anche simpatiche iniziative per bambini e ragazzi. Nel pomeriggio di martedì 31 ottobre si può partecipare alla caccia al tesoro più spaventevole di sempre, andando alla ricerca di luoghi e personaggi mostruosi nel cuore della città da individuare attraverso gli indizi e le storie da brivido raccontate dai volontari di Mare di Libri. Due i turni per accontentare dai più piccoli ai più grandicelli.

Mercoledì 1° novembre apre al pubblico anche il museo degli Sguardi che propone per tutto il pomeriggio attività per adulti e bambini, dai laboratori di lettura e decorazioni per i più piccoli alla visita guidata alla collezione del Museo fino all’introduzione a riti, significati e usanze della celebrazione annuale e tradizionalmente messicana del Día de los Muertos. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Associazione Vite in Transito con l’intento di promuovere l’interculturalità.

Da non perdere le visite guidate a cura di VisitRimini alla scoperta di Rimini tra misteri e leggende, per bambini e adulti (31 ottobre).

Per la gioia dei più piccoli non mancano le iniziative organizzate dai Comitati turistici, a partire dal Viserba Circus anche quest'anno arriva in Piazza Pascoli il 31 ottobre e propone una festa in maschera per tutti i bimbi con animazione e saltimbanchi, a partire dalle ore 15:30.

Le feste di Halloween in maschera con animazione per grandi e piccoli contiuano nei parchi del divertimento, che si riempiono di zucche, pipistrelli, streghe, simpatici mostri, spettacoli dal vivo, trucca bimbi e sfilate delle maschere. Martedì 31 ottobre Fiabilandia rimane aperto fino alle ore 22 per la sfilata concorso dei costumi più spaventosi con premi per tutti i bambini che vi parteciperanno, mentre nei giorni di Magic Halloween, 31 ottobre, 1 e 2 novembre, Italia in miniatura ci saranno artisti di strada, clown strampalati, incantatrici e domatori di bolle di sapone giganti, giocolieri, trampolieri, truccabimbi e tanti show.

Martedì 31 ottobre, in occasione del trentesimo anniversario della morte di Federico Fellini, Rimini propone diversi gli appuntamenti, primo fra tutti la mostra al Palazzo del Fulgor Rimini 1993-2023: il funerale di Fellini nelle immagini inedite di Marco Pesaresi per ricordare il saluto di Rimini al grande Maestro nel giorno del suo funerale (fino al 19 novembre). Inoltre, nel centenario della Disney e a 32 anni dalla prima pubblicazione di ‘Topolino presenta La Strada’, Fellini Museum e Amarcort Film Festival celebrano l’incontro fra Federico Fellini e uno dei massimi artisti disneyani al mondo, Giorgio Cavazzano, con una esposizione al Palazzo del Fulgor, dal titolo ‘DISNEY 100 - Un secolo di capolavori del cortometraggio animato’, che è visitabile dal 28 ottobre 19 novembre.

Per Conversazioni Riminesi, appunti per la storia della città, l’appuntamento della settimana (3 novembre) è con 'La cultura dei grandi eventi', con Silvio Castiglioni, Giampiero Piscaglia, Emilia Guarnieri Smurro. Conduce Vera Bessone.

In occasione della festività di Ognissanti, sabato 4 novembre alle ore 14.45, Michela Cesarini, storica dell’arte, propone una Passeggiata culturale tra arte e storia al Cimitero monumentale di Rimini, luogo di silenzio e preghiera, ma anche suggestivo museo all’aperto, grazie alle sculture a decoro delle sepolture ed alle edicole gentilizie, dove riposano cittadini illustri che hanno segnato nell’Ottocento e nel Novecento la storia riminese ed italiana come Federico Fellini, Don Oreste Benzi, Sergio Zavoli, René Gruau, Margherita Zoebeli, Amintore Galli, Marco Pesaresi.

Sabato 4 novembre è anche il "Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate", che prevede una cerimonia ufficiale alla presenza di autorità religiose, civili e militari, in piazza Cavour dalle 9.45, con il raduno delle Forze Armate e dei rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d' Arma e, a seguire, in piazza Ferrari, la deposizione della Corona d'alloro al monumento dei Caduti di tutte le guerre.