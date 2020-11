Turismo, il sindaco Tosi appoggia le località sciistiche: "Fatele lavorare, non si vive di ristori e sussidi"

Dal mare di Riccione arriva la solidarietà al Cimone e alle località di montagna che hanno fatto dello sci una fonte di reddito: "Come è stato per noi al mare quest'estate, hanno diritto al lavoro", manda a dire martedì il sindaco Renata Tosi. Quei luoghi di vacanza sulla neve "oggi si trovano, come noi lo siamo stati in primavera, a dover combattere per veder riconosciuto il diritto di lavorare". Per questo la prima cittadina ha scritto personalmente al presidente del Consorzio Cimone, Luciano Magnani, che oggi si è detto già pronto ad avviare la stagione e a preparare le piste: "Ha fatto bene- sottolinea Tosi- perché non deve mai darsi per vinti e bisogna farsi trovare preparati. La montagna in inverno così come lo è stata la spiaggia quest'estate sono due situazioni compatibili con le norme di sicurezza, avendo a disposizioni i protocolli e le regole da seguire, gli operatori possono lavorare".

Il sindaco della Perla Verde è convinta: Non si può vivere di ristori e sussidi, quando questi arrivano. La situazione che vivono oggi le località montane sono quelle che a maggio si siamo trovati a dover affrontare noi al mare". A Riccione "avevamo spazi larghi, spiagge chilometriche e ci veniva impedito anche di passeggiare da soli in riva al mare. Noi abbiamo creduto che il mare e la spiaggia, il sole e lo stare all'aperto, con regole e distanziamento poteva darci la possibilità di lavorare e resistere nei mesi che sarebbero arrivati, ancora più duri. E così è stato". Quindi l'augurio di Tosi ai colleghi della montagna è "che il confronto tra Stato e Regioni porti a scelte razionali non dettate dalla sola negazione, ma che si contemplino anche i diritti di tanti lavoratori del turismo, estivo o invernale che sia, e il loro futuro".

(Agenzia Dire)