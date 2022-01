Il colosso Anex Tour punta in alto: "Il sogno? Fare atterrare il nostro Boeing 777 al Fellini"

Anex Travel Group punta in alto. E scommette su Rimini. Il desiderio? “Il nostro obiettivo più ambizioso, che speriamo un domani di poter raggiungere, è quello di veder atterrare al Fellini uno dei nostri Boeing 777”, svela il general manager di Anex Tour Claudio Abbadessa. Azur Air, società controllata dal gruppo, conta su tre modelli. “Gli arei in nostra dotazione – svela Claudio Abbadessa -, possono trasportare un massimo di 532 passeggeri e al momento sono in servizio per il gruppo in copertura sulla linea Mosca-Sharm el-Sheikh, ma un domani chissà”.Sta di fatto che Anex Travel Group ha già preso informazioni con le autorità aeroportuali e l’operazione per il futuro si può fare: “Si, la pista è omologata e abbiamo le autorizzazioni per portare il 777 a Rimini. Ma tutto dipende da come andranno il mercato e le prenotazioni. Per intanto posso assicurare che il 28 maggio arriviamo con il primo Boeing da 186 posti”.

Il tour operator, può contare su una flotta (via Azur Air) di 46 aeroplani, che al momento coprono 33 paesi e 150 città. “Avremo due aerei alla settimana da Kiev, al sabato e al mercoledì – entra nei dettagli Claudio Abbadessa -, dopodiché stiamo studiando di chiudere anche per la città di Odessa. Avremo anche un pacchetto turistico dedicato alla Riviera Romagnola in vendita in Kazakistan, ma per il momento non abbiamo in previsione un volo diretto. Si farà scalo”.

Anex ha preso contatti, negli ultimi due mesi, con gli albergatori. “Ho lavorato molto con gli albergatori di Rimini e Riccione – conferma Abbadessa -, e alcuni hanno immediatamente percepito l’opportunità. Non nego che con altri abbiamo sentito un po’ di rigidità, la presentazione al Fellini vuole proprio essere anche un test e una corretta comunicazione. Vogliamo inoltre sottolineare che stringere accordi con gli hotel, non significa andare ad attaccare la rate delle strutture”.

Poi in conclusione il manager spiega: “Con la sua nuova offerta di arte e cultura, il nuovo Parco del Mare, le piste ciclabili, la Riviera sa offrire ai turisti molto più di una semplice vacanza. Iniziano dall’Ucraina, poi cresceremo man mano che ci allontaneremo dalla pandemia nella speranza anche che cadano le restrizioni tra Italia-Russia in tema sanitario, ma questa è una partita che non dipende da noi ma dalla politica”.