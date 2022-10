Colpo di scena nel turismo, luglio supera agosto per presenze. Con dati totali lontani dal pre-Covid

Un’estate buona, ma i dati sono lontani dal pre-Covid. E il mese di agosto non è più trainante come nel passato, con performance sempre più assimilabili a quelle del mese di luglio se non peggiori. E’ il quadro che emerge sul turismo nel Riminese a seguito dei dati pubblicati dalla Regione Emilia Romagna, che ha diffuso i numeri ufficiali da inizio anno al mese di agosto compreso. Prima il dato provinciale: nei primi otto mesi del 2022 si sono registrati globalmente 2.699.353 di turisti (di cui 516.293 stranieri) per un -12,8% rispetto al 2019. Per quanto concerne i pernottamenti il dato totale è di 11.921.211, per un -13,4% rispetto al 2019.

Luglio meglio di agosto

Le sensazioni degli operatori balneari e degli albergatori vengono confermate dai dati. Se in molti si erano detti soddisfatti per l’andamento delle presenze nei mesi di giugno e luglio, non altrettanto si può dire del mese di agosto. Tant’è che nel capoluogo, nella Città di Rimini, ci sono stati più turisti a luglio rispetto ad agosto: se a luglio il totale è stato di 323.061 turisti (per un contenuto -2,6% rispetto al 2019) ad agosto le presenze sono state 313.164, diecimila in meno rispetto al mese precedente e con un -14,8% sul 2019. Nei pernottamenti, invece, vince agosto su luglio, quando i turisti hanno organizzato periodi più lunghi di vacanza: 1.489.435 i pernottamenti di luglio (-11,7% sul 2019), mentre ad agosto 1.665.667 (-12,7%).

Qui Riccione

Anche a Riccione ci sono stati più turisti a luglio rispetto ad agosto. Un dato che conferma l’andamento di Rimini città. Nel dettaglio: a luglio 165.294 (super +5,7% sul 2019) e ad agosto 157.341 (-8,1% sul 2019). Per quanto riguarda i pernottamenti totali di Riccione (italiani più esteri): luglio 827.977, agosto 908.576 (-5,7% sul 2019).

Qui Cattolica e Bellaria

Anche a Cattolica meglio luglio di agosto. Turisti totali: 84.088 su luglio, 80.110 agosto (-13,5% sul 2019). Pernottamenti: luglio 449.812, agosto 496.509 (-14,2% sul 2019). A Bellaria Igea Marina turisti totali: a luglio 97.183 (+11% sul 201), ad agosto 97.788 (-13,3% sul 2019).

Dato provinciale

Il dato totale di agosto relativo alla Provincia di Rimini è di 692.723 turisti (-12,8% sul 2019), mentre luglio ha la meglio 718.277 turisti (+2,5% sul 2019).