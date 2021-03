Turismo, Patrizia Rinaldis in tv: "Servono vaccini, regole europee e più flessibilità dalle banche"

La riminese Patizia Rinaldis è alla guida dell'associazione albergatori di Rimini, una realtà che con oltre novecento aziende affiliate è la più grande in Italia. Intervistata da Mario Russomanno a VideoRegione, e in onda venerdì alle 22.30, Rinaldis, comunicativa e combattiva come sempre, mette immediatamente le cose in chiaro: "il turismo rappresenta il 70% del Pil della nostra provincia, è settore che merita attenzioni. Era in corso da tempo un processo di ristrutturazione molto onerosa dei nostri alberghi utile a creare una nuova e più competitiva proposta alla clientela. E' arrivata la pandemia che ha azzerato la nostra liquidità, i ristori di cui tanto si parla sono arrivati solo nel mese di Aprile 2020 e sono stati di entità troppo modesta. Non ci contiamo. Servirebbe invece che le banche ci aiutassero dilazionando nel tempo il debito nei loro confronti altrimenti si rischia il tracollo di tante aziende".

Alla domanda: Ci sono prenotazioni? "Si ma solo dall'Italia, all'estero si pensa che stiamo facendo poco con i vaccini e comunque sul cosiddetto passaporto sanitario occorrerebbe una intesa europea". Rinaldis è stata la prima donna a entrare nella giunta della Camera di Commercio riminese che poi ha dato vita alla fusione con Forlì e Cesena: "le Camere potrebbero avere grande utilità ma serve un cambiamento di passo a favore delle imprese. Il tema di chi subentrerà ad Alberto Zambianchi alla presidenza ce lo porremo solo quando verrà il momento".