Turismo, protesta in piazza per la campagna 'Mai più sfruttamento stagionale'

Una manifestazione sotto agli uffici di Federturismo, in piazza Cavour da parte del gruppo 'Mai più sfruttamento stagionale' che protesta, assieme al sindacato USB, sulle condizioni di impiego dei lavoratori nel settore turismo. Scrivono in una nota i contestatori: “Nella nostra città tra le poche iniziative pubbliche ha avuto risalto per varie ragioni quella dell'associazione di categoria “Movimento Imprese Ospitalità” di Federturismo, legata a Confindustria. Un aspetto che caratterizza molti di questi “movimenti” spuntati in Italia negli ultimi anni è il dichiarare di portare avanti gli interessi tanto dei lavoratori quanto dei padroni: peccato che la sera del 12 novembre, a Rimini in piazza Cavour, quando una lavoratrice è spontaneamente intervenuta facendo notare che se i dipendenti lavorano in nero o vengono assunti con contratti che permettono la retribuzione solo di parte dell'orario svolto non potranno ricevere nessun ammortizzatore sociale adeguato, l'organizzatore l'ha zittita brutalmente evidenziando coi fatti come la partecipazione di lavoratori e lavoratrici sia gradita fin quando siano disposti a stare in silenzio e farsi sfruttare”.

Ed ancora: “Associazioni di questo tipo, che ricordiamo composte esclusivamente o quasi da grandi imprenditori proprietari di esercizi commerciali legati alla ristorazione, all'intrattenimento o al turismo più in generale si riuniscono nelle piazze di tutta Italia per chiedere allo Stato ulteriori fondi e agevolazioni fiscali, insomma ogni tipo di misura finalizzata ad un unico scopo: impedire che i loro guadagni diminuiscano. Noi lavoratrici, lavoratori, attivisti della campagna "Mai più sfruttamento stagionale" non stiamo zitti .Soprattutto dopo una stagione come quella del 2020, caratterizzata da una durata ridotta a due mesi scarsi, con effetti pesanti non solo sul reddito guadagnato ma anche sulla Naspi percepita dai lavoratori stagionali, riteniamo sia arrivato il momento di stanziare un reddito permanente, che trovi le proprie risorse nella tassazione dei grandi capitali e delle ricchezze che esistono in questo Paese, ma che attualmente rimangono intoccate”.