Turismo, Riccione investe sul Motomondiale: 400mila per il Gp di Misano per il triennio 2022-2024

Il sindaco di Riccione, Renata Tosi, ha sottoscritto un accordo che impegna il Comune ad erogare la propria quota di contributo alla Provincia di Rimini, rappresentativa dei Comuni della Riviera nell’accordo con la Repubblica di San Marino, per il sostegno alle tappe del Motomondiale dal 2022 al 2026, anticipato quest’anno al week end 2-4 settembre. Il Comune di Riccione stanzierà 400mila euro per il triennio 2022-2024, con possibilità di estensione al biennio 2025-2026, cosi suddivisi: 130.151,13 euro per l’anno 2022, 134.055,66 euro per l’anno 2023, 138.077,33 euro per il 2024. Una somma inserita nel bilancio pluriennale 2022/2024 e finanziata dall’introito derivante dalla tassa di soggiorno.

"Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini è una importante occasione di promozione del della riviera e di tutto il territorio romagnolo, un appuntamento che garantisce un considerevole indotto per presenze turistiche su scala provinciale, oltre che essere un formidabile strumento di comunicazione - afferma il sindaco Tosi -. Investiamo importanti risorse per fare la nostra parte in un’operazione sinergica di promozione assieme agli altri Comuni della Riviera. L’accoglienza e la grande capacità ricettiva sono d’altra parte un altro elemento di forza per contribuire a lanciare in tutto il mondo il nostro territorio. In termini di visibilità, presenze e indotto economico, questa è una straordinaria occasione che abbraccia un unico territorio da Cattolica a Bellaria, fino alla Valconca, la Valmarecchia e la Repubblica di San Marino".