Turismo, Visit Rimini lancia la campagna social che racconta i "posti del cuore"

E' un invito a raccontare il proprio "posto del cuore" di Rimini la nuova campagna di comunicazione "social" firmata da VisitRimini. Protagonisti alcuni riminesi - un maestro di yoga, una bambina, un musicista, una guida turistica e un pescatore- ciascuno impegnato a mostrare il luogo più "intimo" della propria città: chi preferisce la piazza sull'acqua al Ponte di Tiberio, chi Borgo San Giuliano, mentre la piccola corre libera tra la spiaggia e il Parco del mare e il violinista si emoziona al Teatro Galli. Giovedì è previsto il "lancio" del primo video della campagna "Raccontaci il tuo posto del cuore". Si tratta di "un progetto caratterizzato dall'impatto emotivo, dal punto di vista più intimo e personale e dalla spontaneità - spiega Valeria Guarisco, destination manager di VisitRimini - siamo certi possa innescare una condivisione significativa, fondata sull'autenticità". Tutti i video, che saranno pubblicati sui canali social di VisitRimini (Facebook, Instagram, YouTube), terminano poi con l'invito a raccontare il proprio posto del cuore, con l'obiettivo di raccogliere numerosi sguardi differenti sulla città.

"Il coinvolgimento dei narratori in questo progetto - prosegue Guarisco - è un primo passo nella creazione di una rete di greeters a Rimini". Ma chi sono i Greeters? L’attività dei Greeters si basa sul concetto che tutti i viaggiatori ricercano in occasione dei loro viaggi: gli elementi che caratterizzano le tradizioni e la cultura di un popolo. È infatti desiderio di tutti coloro che visitano una località comprendere i valori di quella particolare città, la sua storia anche attraverso le relazioni personali con i residenti. A Rimini, l’intero impianto turistico si regge sulla storica capacità di relazione ed accoglienza della comunità locale.

Per raccontare il proprio luogo del cuore basta andare sul sito https://bit.ly/riminiluoghidelcuore, inserire alcuni dati personali e inviare il proprio racconto, con video o foto del proprio posto preferito. Tutto il materiale raccolto servirà nella comunicazione di VisitRimini per arricchire il rapporto tra la città e chi ci segue in questo periodo cosà particolare. Il primo video della campagna sociale racconto che sarà pubblicato domani su Vimeo https://vimeo.com/477633451 su Youtube https://youtu.be/RE9VJXH8hU8.