Turismo, Rimini vuole allungare l'estate. "Il mese di settembre potrà contare sulla forza degli eventi"

A settembre Rimini accoglie una concentrazione di eventi che movimenterà tutto il mese: a partire dal Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini del motomondiale, con i suoi eventi collaterali sul territorio, il Gran Premio Nuvolari, la Transitalia Marathon e Mti Expo, il Trofeo di Pesca d’Altura, l’edizione autunnale di Giardini d’Autore, per non parlare dei convegni ospitati al Palacongressi.

Rimini si trasforma in una grande arena sportiva, teatro di grandi eventi e anche di momenti di approfondimento legati sempre al tema dello sport con il Festival della Cultura Sportiva (8 – 10 settembre), che intende creare spazi di discussione e ascolto con grandi ospiti del mondo dello sport e del giornalismo, per un weekend ricco di incontri, mostre, speech con Fabio Caressa, Alex Schwazer e il regista Marco Ponti per una colazione con l’autore del docufilm ‘La Bella Stagione’, mentre la Biblioteca Gambalunga ospiterà fino al 30 settembre la mostra “Time out: gioco fermo”. E poi la Sagra Malatestiana che entra nel vivo, l’evento e la festa di candidatura di Rimini il 27 settembre, il giorno del deposito ufficiale del documento progettuale per la candidatura di Rimini capitale cultura 2026.

"Le previsioni per il mese di settembre – commenta il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad - inducono a guardare con cautela ma anche con fiducia all’evoluzione della stagione estiva. Settembre è partito all’insegna degli eventi capaci di trainare indotto e presenze negli alberghi, anche grazie alle previsioni meteo che rafforzano l’attrattività della nostra destinazione in questo periodo dell’anno e Rimini, con i servizi aperti, potrà essere meta turistica per tutti coloro che non si sono potuti concedere una vacanza nella prima metà dell’estate, alla luce della congiuntura economica che grava sui bilanci delle famiglie. L’attività di Ieg e del Palacongressi fanno il resto, mettendoci dentro anche i numeri in crescita da parte del turismo estero, confermati da tutti gli osservatori, da quelli Istat a quelli di hotel benchmark di Visit Rimini. Rimini a settembre sta vivendo un periodo di fermento e si inserisce perfettamente in questa traiettoria l’evento pubblico di candidatura a capitale della cultura per il 2026 che si terrà il 27 settembre con una grande iniziativa in centro storico e al Teatro Galli di restituzione del lavoro di squadra condotto fino a oggi che ha visto il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni e delle realtà creative e culturali del territorio”.