Turismo, super primo trimestre: dati tutti in crescita, in provincia si registra un +17,5% di arrivi

Inizia con il passo giusto l’annata turistica 2024. A confermarlo sono i dati elaborati dal servizio statistica della Regione Emilia Romagna relativi al primo trimestre gennaio-marzo. In provincia si registra un totale arrivi di 357.971 pari a un +17,5% sul 2023 e un bell’incremento anche rispetto al 2019 pre-Covid di +13,9%. Se gennaio era partito fiacco, la riscossa nel primo trimestre è arrivata soprattutto dai mesi di febbraio e marzo grazie ai tanti eventi in fiera, congressuali e sportivi. Tutti gli indicatori sono in crescita: gli italiani sono stati 304.242 per un +16,1% sul 2023 e un +14,9% sul 2019; dall’estero 53.729 arrivi con +25,9% sul 2023 e +8,8% sul 2019. Anche i pernottamenti di conseguenza crescono, salendo a 913.863 (+15,8% sul 2023 e +12% sul 2019). Tutte in crescita le città costiere in fatto di arrivi: Rimini +12,8%, Riccione +17,2%, Cattolica +101%, Bellaria +52%, Misano +70,3%.

Il punto sul capoluogo

Rimini, da gennaio a marzo 2024, fa registrare +12,8% di arrivi e + 12% di pernottamenti rispetto al già ottimo analogo periodo del 2023. Addirittura + 9,6% (arrivi) e + 7,2% (presenze alberghiere) rispetto al 2019, ultimo anno pre-pandemico e ultimo anno caratterizzato da una presenza massiccia del turismo russo, poi azzerato a causa della guerra. Rimini, in un anno, accumula nei 3 mesi invernali 75 mila pernottamenti in più che in termini di Pil fanno circa 10 milioni di euro aggiuntivi che hanno avuto positiva ricaduta in città.

“Un risultato incoraggiante così come incoraggiante per tutta la nostra provincia: più eccezionali sia per i comuni della costa sia per l'entroterra, da Riccione a Cattolica, da Misano a Bellaria, fino alla collina - è il commento del sindaco Jamil Sadegholvaad -. I dati testimoniano anche un incremento diffuso del turismo estero. Solo per Rimini capoluogo si segna +65,5% di pernottamenti tedeschi, +13,1% francesi, +16,3% inglesi. Gli eventi hanno funzionato, fiere e congressi sono ben oltre un punto di forza, l’attrattività e i servizi delle nostre città e dei nostri paesi fanno il resto. Che è tanto ed enorme. Così come sta dando riscontri il grande lavoro promozionale in particolare sui mercati esteri di Visit Romagna, Apt e Visit Rimini. Un ottimo avvio, ma è da adesso in poi che dobbiamo confermare e incrementare questi risultati”.