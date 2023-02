Turismo, Visit Romagna e Terrabici in Francia per la prima missione 2023 “Door to Door”

Sei incontri individuali in tre giorni, con tour operator specializzati, agenzie di settore, cycling club, associazioni ciclistiche amatoriali e giornalisti di settore, tutti organizzati nella Francia del sud. Da lunedì 6 a mercoledì 8 febbraio è in programma il primo appuntamento della stagione 2023 del Progetto “Door to Door”, le missioni all’estero organizzate da Apt Servizi Emilia-Romagna in collaborazione con il Consorzio Terrabici e Visit Romagna nell’ambito del Progetto di Comunicazione, Marketing e Promo-commercializzazione del Prodotto Bike sui mercati internazionali.

La delegazione dei promoter di Apt Servizi, Visit Romagna e Terrabici si sposterà tra le città di Lione, Grenoble, la provincia della Savoia e dintorni, per incontrare gli stakeholders individuati attraverso una attenta azione di scouting del mercato: tra questi i Tour Operator specializzati Cyclomundo, Grand Angle, BCyclet, un rappresentante della Federazione Francese del Cicloturismo e altri ancora.

L’obiettivo è proporre le varie declinazioni del prodotto cicloturismo Emilia-Romagna con la sua unicità del territorio, i servizi, gli eventi ciclistici e tutte le nuove proposte bike. Ancora una volta il focus delle missioni si rivolge ai mercati europei molto sensibili a questa tipologia di vacanza, offrendo un prodotto completo per turista-ciclista sviluppato negli anni.

Il progetto “Door to Door”, che nel triennio 2020-2022 ha già operato nei paesi Svizzera, Austria, Slovenia, Polonia, Danimarca, Francia (al Cycle Summit), Svezia, Polonia, Germania, Belgio e Norvegia, proseguirà con il medesimo format nei prossimi mesi con altri quattro appuntamenti in Irlanda, Repubblica Ceca, Slovacchia e Svezia del sud.