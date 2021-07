Bambino perde di vista il padre durante il bagno in mare, vasta operazione di ricerca del disperso

Momenti di angoscia sulla spiaggia di Viserba dove, nella tarda mattinata di mercoledì, un uomo è scomparso in mare. Secondo quanto emerso intorno alle 12 un 40enne della provincia di Parma, insieme al figlio di 10 anni, stava facendo il bagno nello specchio d'acqua davanti al Bagno 19 quando improvvisamente il bambino non ha più trovato il genitore al suo fianco. Disperato è tornato a riva dalla madre per dare l'allarme facendo così scattare la macchina dei soccorsi. Sul posto si sono precipitati i militari della Guardia Costiera che, col battello, hanno iniziato a perlustrare il tratto di mare compreso tra la battigia e le barriere soffolte mentre sono intervenuti anche i sommozzatori della Guardia di Finanza e dei Vigili del fuoco. E' stato fatto alzare in volo anche l'elicottero del Roan delle Fiamme Gialle oltre al battello pneumatico e, per tutto il pomeriggio, sono proseguite le ricerche che alle 18 non hanno dato esito.