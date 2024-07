Fa il bagno in mare subito dopo pranzo, turista stroncato da malore

Tragedia sulla spiaggia di Igea, nel primo pomeriggio di lunedì, dove verso le 14.30 un anziano turista svizzero ha perso la vita per un malore in mare. Secondo quanto ricostruito l'uomo, un 81enne del Canton Ticino in vacanza con figlio e nipote, subito dopo pranzo è sceso nello specchio di mare davanti al Bagno 95. Il vacanziere si è accasciato all'improvviso dove l'acqua era alta circa un metro e 30 finendo sommerso. Il salvataggio è intervenuto immediatamente per riportarlo a riva e, resosi conto che era incosciente, ha iniziato le manovre di rianimazione mentre ha dato l'allarme che ha fatto accorrere il 118 con ambulanza e auto medicalizzata.

I sanitari hanno operato per oltre mezz'ora nel tentativo di far ripartire il cuore dell'uomo ma, alla fine, si sono dovuti arrendere e il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Sul posto sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto di Bellaria per gli accertamenti di rito e, da prassi, il magistrato di turno ha disposto la ricognizione del corpo.