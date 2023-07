Turista belga rischia di affogare a Torre Pedrera, trasportata d'urgenza in ospedale

Una turista di nazionalità belga, 70enne, ha rischiato di affogare nel pomeriggio di lunedì (24 luglio). L’episodio è avvenuto all’altezza del bagno 62, a Torre Pedrera. Il pronto intervento del salvataggio ha consentito la ripresa delle funzioni vitali, immediato l’arrivo del 118 con la donna trasportata in ospedale a Rimini in stato di incoscienza. Sul luogo è intervenuta per gli accertamenti del caso la Capitaneria di porto.