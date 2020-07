Turista derubata, agente delle Volanti ritrova la refurtiva in un hotel chiuso

Un agente della Sezione Volanti della Questura di Rimini ha riconsegnato il telefono cellulare, insieme ad altri effetti personali, ad una giovane turista veronese a cui erano stati rubati nei giorni precedenti sul Lungomare Tintori. tutto è iniziato lunedì quando la vittima, una 19enne, ha contattato il 112 raccontando di essere vittima di un furto. I poliziotti si sono attivati e, grazie all'app per ritrovare il telefonino, hanno seguito il segnale fino in via Grassi ma non sono riusciti a rintracciarlo. Nonostante questo non si sono persi d'animo e, dopo essersi fatti lasciare gli account, hanno proseguito le ricerche. Nei giorni successivi, passando davanti a un hotel di Marina Centro rimasto chiuso, gli agenti hanno avuto l'intuizione che la struttura fosse diventata un ricovero per sbandati e entrati all'interno hanno avviato le procedure per rintracciare il telefonino. Tra le stanze vuote ha così iniziato a suonare l'allert dell'apparecchio e, seguendolo, sono arrivati a un’intercapedine su un muro, nascosta da un armadio, dove è stato ritrovato lo smartphone insieme ad altri effetti personali denunciati come oggetto di furto dalla giovane. Il lavoro dei poliziotti non si è fermato però al solo ritrovamento. Martedì uno degli agenti, che aveva rinvenuto il maltolto, fuori dal servizio, ha deciso di trascorrere con la famiglia due giorni di ferie a Verona, proprio per riconsegnare alla giovane turista quanto le era stato derubato.

