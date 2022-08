Una turista fedele canta l’amore per Cattolica e “regala” il suo nuovo brano alla città

“Voglia di sole caldo, voglia di mare blu”. Inizia con queste parole la canzone che Antonia Gherpelli, per tutti semplicemente Antonia, ha scritto, musicato e cantato per amore della Regina dell’Adriatico. Ed ancora continua: “Eccola qui, è la mia estate voglio viverla qui, sul litorale di Cattolica, chiudere gli occhi e sentire il profumo del mare con te”. A Cattolica, infatti, Antonia è legata e grata “in modo particolare – spiega - perché qui ho vissuto meravigliose vacanze con la famiglia e ogni anno puntualmente siamo ritornati su questa spiaggia dorata, per cui è stata per me quasi una esigenza poterla ringraziare nel modo da me preferito: in musica”.

Infatti, Antonia, che vive a Carpi, ha suonato per diversi anni in varie band, ma quella a cui si sente maggiormente legata è quella dei “Discover”, un gruppo che si esibisce in cover di brani anni ’80 e ’90. Oltre la musica, l’altra passione è quella dei tramonti: “La piazza del tramonto, il sole scende giù, la sua carezza è calda e l’acqua ancor di più. Che bello l’orizzonte, nuotiamo fin laggiù, un tuffo dagli scogli, saltiamo verso il blu”, canta ancora Antonia. Ma la canzone è un ritratto a tutto tondo delle giornate estive che si vivono a Cattolica, non mancano infatti i richiami anche alle eccellenze gastronomiche, i frutti di mare, la piadina, le danze i balli. La canzone nasce nel 2021 ed ha per titolo “Enjoy Cattolica” traendo la prima ispirazione proprio dal logo presentato l’estate precedente e realizzato dal designer cattolichino Aldo Drudi.

Antonia, quindi, dopo aver scritto e messo in musica le proprie emozioni è corsa in studio di registrazione per incidere il brano. Nelle scorse settimane la canzone è stata letteralmente “regalata” all’amministrazione comunale con tanto di Cd allegato al protocollo. E di questo omaggio, nei giorni scorsi, il vicesindaco ed assessore al Turismo, Alessandro Belluzzi, ha voluto ringraziare Antonia ricevendola in Sala Giunta a Palazzo Mancini.

“Le faccio i miei complimenti – ha detto Belluzzi - per la grande passione e l’ingegno artistico con il quale ha voluto omaggiare la nostra città. Nella gioia delle sue parole si denota tutto l’amore per la nostra città. Per questo l’ho voluta incontrare e fare in modo che la canzone venisse veicolata attraverso i canali del Comune, mettendo a disposizione il link sui social e facendola passare in filodiffusione per le vie Mancini e Bovio. Siamo sicuri che in tantissimi si rispecchieranno nelle parole del brano che racconta tutte le peculiarità di una vacanza estiva a Cattolica”.