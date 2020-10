Turista minaccia albergatore e poi aggredisce i carabinieri

Notte agitata, quella tra domenica e lunedì, in un hotel di Bellaria dove un ospite ha dato in escandescenza. L'allarme è scattato intorno alle 4.45 quando il titolare della struttura ricettiva si è trovato a dover affrontare un cliente, un venezuelano 30enne residene a Trieste e in vacanza in Riviera, in stato di forte alterazione. Chiamato il 112, sul posto è intervenuta una "gazzella" dei carabinieri e anche davanti alle divise il sudamericano non si è calmato prima insultado i carabinieri per poi minacciarli e aggredirli con calci e spinte. Ne è nata una collutazione e, non senza difficoltà, i militari sono riusciti a immobilizzare il 30enne e a caricarlo in auto. Portato in caserma, il venezuelano è stato arrestato per oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Dopo una notte in camera di sicurezza, lo straniero è stato processato per direttissima e condannato a 8 mesi, pena sospesa, con l'obbligo di dimora a Trieste.

