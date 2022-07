Turista minorenne picchiato per rapinarlo della collanina d'oro

Vacanza da incubo per un 17enne della provincia di Varese che, nella notte tra martedì e mercoledì, è stato aggredito e rapinato da un gruppo di 4 nordafricani. La vittima, insieme ad altri due amici, era appena uscito da un locale sul lungomare Tintori a Rimini quando è stato avvicinato dai malviventi, tre ragazzi e una ragazza, all'altezza del Bagno 5. Poche parole e, in un lampo, uno dei nordafricani gli ha strappato dal collo la catenina d'oro con la vittima che ha reagito cercando di riprendersela. E' stato a questo punto che il rapinatore si è trasformato in una furia prendendo il 17enne a pugni e calci all'addome supportato dagli altri componenti del gruppo che, così facendo, hanno permesso la fuga all'autore materiale dello strappo che si è infilato nella spiaggia.

La vittima e i suoi amici hanno dato l'allarme e, in attesa dell'arrivo di una pattuglia dei carabinieri, si sono divisi per inseguire i malviventi: due di loro, poi identificati per un 44enne marocchino e una 31enne tunisina, si sono diretti verso il Grand Hotel mentre anche il terzo è corso nella spiaggia. L’intervento dei militari dell'Arma ha permesso di catturare i primi due finiti in manette con l'accusa di rapina impropria in concorso aggravata. L'uomo, risultato senza fissa dimora, era una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine ed era sottoposto al divieto di dimora a Rimini dopo che la scorsa estate era stato arrestato per una rapina analoga. Anche la 31enne vanta una serie di precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Il 17enne, invece, è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso, da dove è stato dimesso con una prognosi di 8 giorni. Per i due malviventi il pubblico ministero ha chiesto la custodia cautelare in carcere.