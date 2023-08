Turista muore dopo due giorni di agonia, era stata colpita da un malore durante il bagno

E' deceduta dopo due giorni di agonia la turista veronese che, lo scorso 25 agosto, aveva accusato un improvviso malore durante il bagno in mare. La signora, una 75enne in vacanza a Rimini da Verona con la famiglia, intorno alle 12 si trovava nello specchio d'acqua davanti al Bagno 70 quando si è accasciata, Soccorsa dal salvataggio, il bagnino aveva effettuato le prime manovre di rianimazione mentre era partito l'allarme per far accorrere il personale del 118. I sanitari avevano proseguito il massaggio cardiaco per poi trasportarla al pronto soccorso dell'Infermi con il codice di massima gravità. Ricoverata nel reparto di Rianimazione, nonostante gli sforzi dei medici il suo cuore ha smesso di battere nella giornata di domenica.