Turista perde portafoglio con 1.800 euro in contanti. Ritrovato da un Carabiniere che lo restituisce

Un turista perde il portafogli, contenente 1.800 euro in contanti utili per le ferie, ma soldi e documenti vengono trovati casualmente da un maresciallo dei Carabinieri in forza alla sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rimini che riconsegna il tutto al legittimo proprietario. Il caso, a lieto fine, si è registrato durante le scorse ore a Riccione.

Il maresciallo, una volta raccolto il portafogli, ha constatato con grande sorpresa che conteneva 1.800 euro, oltre a vari documenti. Non ha dubitato un attimo e grazie ad uno dei documenti custoditi è riuscito a risalire all’identità del proprietario il quale, una volta rintracciato, è risultato essere un turista straniero in vacanza nella “Perla Verde” romagnola. La gioia è giunta quando il turista, dopo poco tempo, ha sentito squillare il proprio telefono. Dall’altro lato della cornetta erano i Carabinieri della compagnia di Rimini, che lo invitavano in caserma al fine di potergli restituire il portafoglio smarrito. Il turista ha poi spiegato, ancora incredulo, che era affranto e convinto di non avere speranze di

ritrovare il suo danaro. Ha concluso che quei contanti gli servivano per le ferie, ringraziando il carabiniere per il gesto di altruismo e civiltà.