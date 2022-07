Turista rapinata fuori dal ristorante, le rubano il Rolex dopo averla minacciata con una pistola

La banda dei Rolex è tornata a colpire. Questa volta allo scoccare della mezzanotte, sul lungomare di Misano Adriatico. Rubato un Rolex Gmt a una turista in arrivo dal modenese vittima di una terribile disavventura, visto che prima di essere rapinata è stata minacciata con una pistola. I fatti sono accaduti all'uscita di un noto ristorante di Misano. La donna era in compagnia di un’amica e dei figli di lei, di appena quattro mesi e sette anni. Secondo la ricostruzione della dinamica, prima di salire in auto la donna è stata avvicinata da un uomo con il volto coperto da un casco che le ha preso un braccio strattonandola e le ha poi puntato una pistola in faccia prima di strapparle via l’orologio Rolex che aveva al polso. L’uomo è poi scappato in moto. Le donne hanno denunciato l’accaduto ai carabinieri che ora indagano sull'accaduto. “Abbiamo gridato aiuto, ma nessuno è intervenuto” hanno raccontato.