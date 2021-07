Minorenne armato di coltello rapina un turista

Notte di paura per un turista 18enne modenese che, in vacanza a Riccione, è stato aggredito e rapinato da un minorenne. La vittima si trovava in viale Milano quando, all'improvviso, si è trovato davanti il malvivente armato di coltello. Sotto la minaccia della lama il modenese è stato costretto a consegnargli il portafoglio contenente 20 euro una volta ottenuto il quale il rapinatore è fuggito. Il 18enne ha chiesto l'intervento dei carabinieri e, dopo aver raccolto la descrizione del rapinatore, la pattuglia del Radiomobile è partita alla ricerca del malvivente individuandolo poco dopo. Portato in caserma è risultato essere un italo-albanese 17enne, residente a Piacenza, nelle cui tasche è stato trovato sia il coltello che la refurtiva. Il minorenne, al termine delle pratiche di rito, è stato denunciato a piede libero al Tribunale dei Minori e affidato a una struttura di accoglienza.