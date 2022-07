La denuncia di un turista: "I miei figli sequestrati e picchiati dai buttafuori in discoteca"

Notte da incubo per tre fratelli, in vacanza coi genitori a Riccione, che hanno denunciato un pestaggio da parte degli addetti alla sicurezza di una discoteca di Riccione. I tre ragazzi stranieri, un 23enne, una 18enne, e un 17enne, nella notte tra martedì e mercoledì avevano deciso di trascorrere la serata a ballare e si erano recati nel locale sulla collina della Perla Verde. Qui, secondo quanto poi raccontato ai carabinieri, il 23enne si era staccato dal gruppo per conoscere una ragazza e verso le 3 ha cercato di uscire dalla discoteca. Sarebbe stato a questo punto che, disorientato, invece di imboccare l'uscita si sarebbe infilato nelle cucine dove è stato sorpreso da un buttafuori che lo ha bloccato dicendogli "tu adesso da qui non ti muovi". Nonostante le spiegazioni e la richiesta di voler uscire, l'addetto alla sicurezza lo avrebbe afferrato e riportato sulla pista dove la sorella e il fratellino lo hanno visto venire trascinato in uno stanzino. La 18enne è quindi intervenuta per capire cosa stesse succedendo ma, anche lei, sarebbe stata bloccata dai buttafuori e portata in quella che hanno poi descritto come uno "sgabuzzino". Secondo il racconto dei due ragazzi, il 23enne sarebbe stato preso a schiaffi e pugni dagli addetti alla sicurezza e, anche alla ragazza, sarebbe stato riservato lo stesso trattamento.

Finito il pestaggio, il 23enne ha proseguito il suo racconto spiegando che i buttafuori lo avrebbero trascinato all'esterno della discoteca facendolo cadere più volte a terra continuando a schiaffeggiarlo. Sarebbe stato a questo punto che il ragazzo è riuscito a divincolarsi e a fuggire scavalcando una recinzione per poi ritrovarsi in strada solo e spaesato. Verso le 5 il giovane ha quindi contattato i genitori col cellulare con questi che, svegliati all'alba, sono corsi in collina per recuperare il figlio che nel frattempo era riuscito a trovare anche i fratelli rimasti all'interno del locale. I famigliari hanno quindi chiesto l'intervento dei carabinieri e, sul posto, sono intervenute due pattuglie dell'Arma che hanno identificato i presenti. Sia il 23enne che la 18enne presentavano alcune lesioni al volto e, secondo quanto emerso, anche il 17enne sarebbe incappato nell'aggressione da parte dei buttafuori mentre cercava i fratelli all'interno della discoteca. Tutti e tre si sono recati al pronto soccorso dove, ad avere la peggio, è risultato essere il più grande che una volta medicato è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni. Gli altri due, invece, se la sono cavata con 5 giorni a testa. Una volta usciti dal "Ceccarini", coi genitori si sono presentati alla caserma dei carabinieri per denunciare quanto accaduto.

"E' una cosa assurda quello accaduto ai miei figli - tuona il padre dei tre ragazzi. - Sono tutti bravissimi e, il più grande, sarebbe incapace di far del male a una mosca. La sua unica colpa è stata quella di aver sbagliato uscita ma, i buttafuori, non gli hanno dato nemmeno la possibilità di giustificarsi nemmeno fosse stato un delinquente. Quella, poi, di prendersela anche con la sorella che è stata raggiunta da un pugno al volto e col fratellino che lo cercava è addirittura una cosa inconcepibile. Sono 40 anni che vengo in vacanza in Romagna e anche i miei figli vengono spesso a trascorrere i fine settimana. L'ultima volta mio figlio è stato qui per la Notte Rosa ed è tornato anche dopo che in quella occasione era stato rapinato del borsello col portafoglio ma, dopo questa esperienza, non verremo mai più qui".